Kilis'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karaali Mahallesi Çağlayan Sokak'ta M.T. ile E.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B. yanında bulunan silahla M.T'ye ateş açtı. Olay sırasında çevrede bulunan A.H. de seken kurşunla yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler, olay yerinde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

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