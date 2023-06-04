Kilis'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.