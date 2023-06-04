Kilis'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki 34 PD 9839 plakalı otomobil, B.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı yakınında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan aynı aileden M.Ö, S.Ö. ve E.Ö. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

Yol kaza nedeniyle bir süre kapalı kaldı.

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