Kilis'te ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Hızlı ve sağlıklı kilo vermek için 13 ipucu!

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis'te bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı civarında dün otomobille motosikletin çarpıştığı kazada M.Ö'nün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Ç. yönetimindeki 34 PD 9839 plakalı otomobil dün İ.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı yakınında çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan aynı aileden S.Ö. ve E.Ö. yaralanmış, M.Ö. ise hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.