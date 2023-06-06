Kilis Valisi Recep Soytürk'ün Kilis'in il oluşunun yıl dönümü mesajı

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KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'in il statüsüne alınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olan Kilis'in 28 yıl önce Türkiye'nin 79'uncu ili olduğunu belirtti.

Hedeflerinin Kilis'i sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkındırmak, turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, eğitimde başarının devamını sağlamak olduğuna dikkati çeken Soytürk, şunları kaydetti:



"Mesai arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, iş insanlarımız ve siyasi partilerimiz ile halkımıza mutlu bir gelecek hazırlama adına her türlü gayretin içinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir."

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