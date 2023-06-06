Kilis'te silahla yaralama olaylarına karışan 2 zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te 5 kişinin silahla yaralanması olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karaali Mahallesi'nde 2 kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan Emrah B. ile Muallim Rıfat Mahallesi'nde 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Erkan B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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