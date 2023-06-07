Gaziantep'te kayınbiraderini öldüren zanlı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

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KİLİS (AA) - Gaziantep'te kayınbiraderini öldüren şüpheli, Suriye'ye kaçmak isterken Kilis'te gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Küplüce Yol Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu M.M. durduruldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, zanlı M.M'nin kıyafetinde kan lekelerinin olduğu ve tedirgin tavır sergilediği görüldü.

Bunun üzerine yapılan incelemede, şüphelinin, Gaziantep'te kayınbiraderi H.M'yi bıçakla öldürdüğü ve Kilis üzerinden Suriye'ye kaçacağı tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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