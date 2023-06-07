Kilis'te kardeşlerin silahlı kavgasında sokaktaki 2 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te husumetli iki kardeş arasındaki silahlı kavgada, çevredeki 2 kadın yaralandı.
Helvacıoğlu Mahallesi Oktay Sokak'ta husumetli kardeşler Mustafa S. ve Mehmet S. arasında silahlı kavga çıktı.
Mustafa S'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu sokakta bulunan Hatice Y. ve Ayşe Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.