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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 550 saka kuşu ele geçirildi

AA

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 550 saka kuşu ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir araçta bulunan 550 saka kuşu doğaya salındı, bir kişiye 720 bin 252 lira ceza uygulandı.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, Türkiye'den Suriye'ye giden kişinin aracında yapılan kontrollerde 550 saka kuşu ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında aracın sürücüsü F.H'ye 720 bin 252 lira para cezası uyguladı.

Kuşlar, ekiplerce doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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