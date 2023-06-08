Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Bu kapsamda farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda aranması bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer 11 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.



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