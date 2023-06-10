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Kilis'te depremzede hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

AA

Kilis'te depremzede hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi dualarla uğurlandı.

Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 76 kişiden oluşan kafile, Hacı Ömer Kayabaş Camisi'ne geldi.

Camide düzenlenen törende, okunan ilahilerin ardından İl Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak dua etti.

Çolak, AA muhabirine, 76 hacı adayı ve 3 görevli olmak üzere 79 kişiyi hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurladıklarını söyledi.

Hacı adayı İbrahim Doğançay ise kutsal bir görevi yerine getirecek olmanın heyecanını yaşadığını, 15 yıldır hacca gitmek için beklediğini kaydetti.

Duygulu anların yaşandığı vedalaşmanın ardından, hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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