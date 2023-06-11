Kilis'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Sait Yılmaz İ. idaresindeki 79 AAU 475 plakalı tır ile Mustafa T. idaresindeki 27 SK 902 plakalı kamyonet, Kilis-Hatay kara yolunun 8'inci kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yoldan çıktı, kamyonet devrildi.

Kazada sürücüler ve kamyonette bulunan Yıldız T. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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