Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te rüşvet vererek sınırdan ürün geçirilmesi iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda, 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan rüşvet vererek Suriye'ye yasa dışı yollarla ürün geçişi yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 4'ü kamu görevlisi 12 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2 şüpheli ise aranıyor.