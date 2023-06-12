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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te depremzede çocuklar geleneksel sporları deneyimliyor

AA

Kilis'te depremzede çocuklar geleneksel sporları deneyimliyor

KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'teki afetzedeler, Dünya Etnospor Konfederasyonunca kurulan etkinlik tırında geleneksel sporları ve oyunları deneyimliyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Etnospor Etkinlik Tırı"nda, binicilik, okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, kale oyunu, mas güreşi, çömlek oyunu, atlı cirit, topaç ve VR oyunları gibi etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere çocuk ve yetişkinler katılarak, geleneksel sporları ve oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik sorumlusu Numan Parto, gazetecilere, etkinlik tırıyla deprem bölgesini gezdiklerini söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak barınma ihtiyaçlarının yanı sıra bölgedeki kültürel ve sosyal ihtiyaçları da karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Parto, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik geleneksel sporların bulunduğu etkinlik tırını deprem bölgelerinde gezdirdiklerini ifade etti.

Çocuklar da etkinlik tırında geleneksel oyunlar oynayarak eğlendiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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