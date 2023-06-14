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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis protokolünden jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

AA

Kilis protokolünden jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Vali Soytürk, mesajında, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Jandarmanın yurdun her köşesinde halkla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yaptığını aktaran Soytürk, teşkilatın gücünü yasalardan ve desteğini milletten aldığını kaydetti.

Jandarmanın hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla da milletin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başardığını dile getiren Soytürk, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'Jandarma, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.' Jandarma Teşkilatımızın, 184 yıldır olduğu gibi bugünde, toplumumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanması için kendisine tevdi edilen görevleri, milli ve manevi değerlerimizi, hak ve adalet anlayışımızı, insan haklarını esas alan üstün vazife ve hizmet şuuruyla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Ramazan da vatanın ve milletin huzurunu, can ve mal güvenliğini mesai mefhumu gözetmeksizin eğitimli personeli, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımı, disiplini, vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle koruyan ve görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü kutladığını kaydetti.


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