Kilis'te 600 keklik doğaya bırakıldı

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KİLİS (AA) - Kilis'te popülasyonunun artması için 600 keklik doğaya salındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında, Kilis şube müdürlüğü ekipleri 4 köyde 600 kekliği doğaya bıraktı.



Ekiplerin son 3 yılda 2 bin 275 kekliği doğaya bıraktığı belirtildi.





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