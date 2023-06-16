Kilis'te DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyeliğinden bir şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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