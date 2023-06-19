Özel sporcular okullarının bahçesinde hazırlanarak katıldıkları şampiyonadan başarıyla döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel sporcular okullarının bahçesinde hazırlanarak katıldıkları şampiyonadan başarıyla döndü

AA

Özel sporcular okullarının bahçesinde hazırlanarak katıldıkları şampiyonadan başarıyla döndü

KİLİS (AA) - İBRAHİM ÖZCAN - Kilisli özel sporcular okulun bahçesinde hazırlanarak katıldıkları Türkiye şampiyonasında ikişer altın ve bronz madalya kazandı.

Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören down sendromlu sporcu Hasan Mustafa ve Ezgi Gizem Elmas ile otizmli sporcu Taha Cihat Filik, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine spora başladı.

Çoğu zaman okulun bahçesinde oluşturulan alanda antrenman yaparak müsabakalara hazırlanan 3 özel sporcu, Kilis'i temsilen 6-8 Haziran'da Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakalarına katıldı.

Müsabakalarda özel sporculardan Mustafa 100 metre ve gülle atmada altın, Elmas ve Filik ise gülle atmada bronz madalya aldı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Mithat Elçi, AA muhabirine, okuldaki çocukların gücü ve kuvveti müsait olduğu için atletizm ağırlıklı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gülle atmada 3 sporcusunun olduğunu dile getiren Elçi, "2 erkek 1 kız öğrencimiz gülle atma sporuyla ilgileniyor. Öğrencilerimizden ikisi down sendromlu biri ise otizmli. Derslerde öğrencilerimizin güçlerini kontrol ettiklerini gördüm ve ortaya çok güzel sonuçlar çıktı. Sürekli çalıştık, çalışmaları sayesinde büyük bir yol katettik." dedi.

Yaklaşık 1,5 yıldır öğrencilerinin gülle atma sporu ile ilgilendiğini vurgulayan Elçi, sonraki süreçte daha iyi sonuçlar elde edeceklerini kaydetti.

Öğrencilerin sporla daha da sosyalleştiğine dikkati çeken Elçi, "Bu çocuklar belki de hiç göremeyecekleri birçok sporcunun katıldığı bir ortamda yer aldılar. Bu durum bu öğrencilerimizin daha da sosyalleşmelerini sağladı. Farklı farklı insanlarla tanıştılar ve mutlu olduklarını gözlemledik." diye konuştu.

Elçi, çocuklarının mutlu olduğunu gören ailelerin de mutlu olduğunu ifade etti.

Okulun bir alanını gülle atma sahası olarak ayırdıklarını belirten Elçi, "Okulumuz doğal bir ortamda, zorlu şartlarda kendi imkanlarımızla bir alan oluşturduk. Bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha iyi bir sahaya sahip olmak istiyoruz." diye konuştu.

Özel sporcu Taha Cihat Filik de öğretmenlerinin tavsiyesiyle spora başladığını ve derece elde ettiğini söyledi.

Sporun hayatını olumlu etkilediğini anlatan Filik, hedefinin daha iyi dereceler elde etmek olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kilis'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Kilis'te tombul çekirge görüldü
YEREL HABERLER Kilis'te tombul çekirge görüldü
İHH deprem bölgesine 6 bin hisse kurban eti ulaştıracak
YEREL HABERLER İHH deprem bölgesine 6 bin hisse kurban eti ...
Kilis'te mera yangını (2)
YEREL HABERLER Kilis'te mera yangını (2)
GÜNCELLEME - Kilis'te merada çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kilis'te merada çıkan yangın karadan ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.