Kilis'te çiftçilere sera malzemesi dağıtıldı

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KİLİS (AA) - Kilis'te 29 çiftçiye 80 metrekarelik fide üretimi için sera ekipmanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, törendeki konuşmasında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalayarak, çiftçilerin fide üretimi yapmaları için destek olduklarını söyledi.

Kökçüoğlu, kurulacak seralarla üreticilerinin domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz gibi sebze fidelerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle yetiştireceklerini kaydetti.

Proje bütçesinin 299 bin 983 lira olduğunu dile getiren Kökçüoğlu, bunun 89 bin 994 lirasının Kilis Sebze Üreticileri Birliği, kalan miktarın ise GAP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından sera ekipmanları çiftçilere dağıtıldı.

Dağıtım programına Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ile çiftçiler katıldı.

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