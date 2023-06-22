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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilisli kadın girişimci lavantadan elde ettiği ürünleri kendi markasıyla pazarlıyor

AA

Kilisli kadın girişimci lavantadan elde ettiği ürünleri kendi markasıyla pazarlıyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ/İBRAHİM ÖZCAN - Kilisli kadın girişimci Kübra Nur Mercimek, hobi olarak başladığı lavantadan elde ettiği ürünleri kendi markasıyla pazarlayarak ailesine gelir sağlıyor.

Kovid-19 sürecinde merak duyduğu lavanta üzerine çeşitli araştırmalar yapan 28 yaşındaki ev hanımı Mercimek, eşinin de desteğiyle yaklaşık 2 yıl önce 10 dönüm alanda lavanta bahçesi oluşturdu.

İki çocuk annesi Mercimek, lavantadan elde ettiği yağ, doğal sabun ve keseleri kendi markasıyla internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerine pazarlamaya başladı.

Lavanta bahçesini büyütmeyi hedefleyen Mercimek, aynı zamanda bahçesini fotoğraf severler ve misafirler için doğal stüdyo yapmayı planlıyor.

Kübra Nur Mercimek, AA muhabirine, lavanta üzerine salgın sürecinde araştırma yaptığını, eşinin de desteğiyle bu işe başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır lavanta yetiştiriciliği yaptığını anlatan Mercimek, elde ettiği lavanta yağı, sabun ve keseleri patentini aldıkları kendi markasıyla pazarladıklarını belirtti.

Sosyal medya hesapları ve çevresindekilerin aracılığıyla ürünlerini sattıklarını dile getiren Mercimek, "Şu ana kadar kullananlardan olumsuz bir yanıt almadık. Kullananlar gayet memnun. Satışlarımız da güzel gidiyor." dedi.

Lavanta bahçesini daha da büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Mercimek, "Bir kadın olarak yapmak zor, eşimin desteği olmadan bu işi zor yapardım. Severek yapıyoruz. Toprağı, lavanta ile uğraşmayı seviyorum. Merak üzerine hobi olarak başladım. İnşallah farklı boyutlara gideceğiz." diye konuştu.

Mercimek, fotoğraf severlerin kendilerine ulaştıklarını ve bahçede fotoğraf çekmeye geldiklerini kaydetti.

Kübra Nur'un eşi Selim Mercimek de lavanta işini ilerleyen dönemde farklı konseptlerde geliştirmeyi planladıklarını ifade etti.

"Hanımeli lavanta" markasıyla pazar alanını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Mercimek, lavanta bahçesine arı kovanı bırakarak orijinal lavanta balı da üreteceklerini dile getirdi.

İlk hasatlarında 5 litre yağ elde ettiklerini aktaran Mercimek, şöyle konuştu:

"Piyasaya girmemiz için yeterli miktar bir yağ oranı değildi. Elimizdeki yağı nasıl değerlendiririz diye düşünürken 'Hanımeli lavanta' oluştu. Onunla beraber 10 ve 20 cc şeklinde şişeleme yaptık. Orijinal, doğal lavanta yağı şişeledik. Onunla beraber zeytinyağlı doğal lavanta sabunu üretmeye başladık. Karadeniz, İç Anadolu bölgelerinden, İstanbul'dan yoğun olarak talep almaktayız."

İlk etapta yaklaşık 750 kilogram sabun ürettiklerine dikkati çeken Mercimek, bu yıl yaklaşık 2 ton sabun yapmayı hedeflediklerini, lavanta kolonyası için de araştırma yaptıklarını sözlerine ekledi.

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