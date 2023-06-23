Kilis'te anaokulu ile caminin temeli atıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilisli hayırsever Mahmut Kudeyt tarafından yaptırılan Avukat Mehmet Abdi Bulut Anaokulu ile Mahmut Kudeyt Camisi'nin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Vali Recep Soytürk, merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u rahmetle andı.

Soytürk, cami ve anaokulunun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayırsever Kudeyt de kendisi için bugünün bayram olduğunu kaydetti.

Yapılan dua ve kurban kesiminin adından anaokulu ve caminin temeli atıldı.

Törene, Belediye Başkan Vekili Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, merhum Bulut'un yakınları ile protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.