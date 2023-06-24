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Bilek güreşinde 38 madalya sahibi Merve Yenidünya, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

AA

Bilek güreşinde 38 madalya sahibi Merve Yenidünya, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ/ İBRAHİM ÖZCAN - Dünya ve Avrupa şampiyonlukları sahibi milli bilek güreşçi Merve Yenidünya, Dünya Şampiyonası öncesi yine iddialı.

Ay-yıldızlı sporcu, 8 yılda 16 Türkiye, 3 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde ederek toplam 38 madalya kazandı.

Sporcu ağabeyini örnek alarak Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başladığı bilek güreşinde kısa sürede adından söz ettiren 19 yaşındaki Yenidünya'nın, ulusal ve uluslararası müsabakalarda 23 birinciliği bulunuyor.

7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi milli sporcu, en son 8-18 Haziran tarihlerinde Moldova'da yapılan 32. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda altın madalya kazandı.


- "Şampiyon olmak inanılmaz güzel bir duygu"

Merve Yenidünya, AA muhabirine, 8 yıldan beri bilek güreşi branşında mücadele ettiğini ve önemli başarılar kazandığını söyledi.

Bilek güreşini çok sevdiğini belirten Yenidünya, "En son 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Genç bayanlarda sağ ve sol kolda birinciliğim var. Büyük bayanlarda da sağ ve sol kolda üçüncülüğüm var. Dünya Şampiyonası'nda 2021 ve 2022'de 15 ile 18 yaş altında hem sağ hem de sol kolda birinciliklerim var. 2022'de sol kolda dünya ikinciliğim var." dedi.

Yaklaşık iki buçuk ay sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek milli sporcu, "Avrupa Şampiyonası'ndan yeni döndük. İki buçuk aylık bir sürecimiz var. O süreçte olabildiğince iyi şekilde antrenmanlarıma devam edip, Dünya Şampiyonası'nda inşallah yine birincilik kürsüsüne çıkmak istiyorum. Şampiyon olmak inanılmaz güzel bir duygu. Bayrağımızı birincilik kürsüsüne çıkartıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak mükemmel bir şey. Umarım herkes bu duyguyu tadar." ifadelerini kullandı.

Hem ailesinin hem de arkadaşlarının kendisiyle gurur duyduğunu, örnek alarak bu spora başlamak isteyenlerin de bulunduğunu dile getiren Yenidünya, "İki küçük yeğenim var. Beni görerek, maçlarımı izleyerek onlar da sporcu olmak istiyor. Sporcu olmaya adım attılar diyebiliriz." diye konuştu.


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