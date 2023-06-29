Kilis'te bayramlaşma programı düzenlendi

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Canbolat Paşa Konağı'ndaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kilis'te onuncu dini bayramını geçirdiğini belirten Vali Soytürk, "Kilis'te 5 yıllık görev süresince birçok tüm kurumlarla bir takım ruhu ile çalıştık. Tüm kurumlar ile bir takım gibi davrandık ve birbirimize katkı sunmaya çalıştık. Bu beraberliğin de ödüllerini aldık diye düşünüyorum." dedi.

Vali Soytürk, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti ve bayramlarını kutladı.

Törende Belediye Başkanı Servet Ramazan ile milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir de birer konuşma yaparak, törene katılanların bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.