Kilis'te mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

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KİLİS (AA) - Kilis'te mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki Resul Osman Mesire Alanı'nda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, AA muhabirine, yangının piknik ateşi sonucu çıktığını değerlendirdiklerini belirterek, "Mesiredeki 5 hektar alan yandı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Jandarma ekipleri, yangına neden olan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.





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