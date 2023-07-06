Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 10 şüpheli yakalandı, firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.