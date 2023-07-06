Kilis'te lavanta hasadı başladı

KİLİS (AA) - Kilis’te genç çift tarafından oluşturulan lavanta bahçesinde hasat yapıldı.

Kilisli kadın girişimci Kübra Nur Mercimek'in eşinin de desteğiyle oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat dönemi başladı.

Merak duyduğu lavanta üzerine çeşitli araştırmalar yapan Mercimek (28), yaklaşık 2 yıl önce 10 dönüm alanda lavanta bahçesi oluşturdu.

Lavanta bahçesini büyütmeyi hedefleyen Mercimek, aynı zamanda bahçesini gelecek yıl fotoğrafseverler ve misafirler için doğal stüdyo yapmayı planlıyor.

Kübra Nur Mercimek, gazetecilere, lavanta üzerine çok araştırma yaptığını, eşinin de desteğiyle bu işe başladıklarını anlattı.

Yaklaşık 2 yıldır lavanta yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Mercimek, elde ettiği lavanta yağı, sabun ve keseleri kendi markasıyla pazarladıklarını ifade etti.

Sosyal medya hesapları ve çevresindekilerin aracılığıyla ürünlerini sattıklarını dile getiren Mercimek, "Şu ana kadar kullananlardan olumsuz bir yanıt almadık. Kullananlar gayet memnun. Satışlarımız da güzel gidiyor." dedi.

Lavanta bahçesini daha da büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Mercimek, "Bir kadın olarak yapmak zor, eşimin desteği olmadan bu işi zor yapardım. Severek yapıyoruz. Toprağı, lavanta ile uğraşmayı seviyorum. Merak üzerine hobi olarak başladım. İnşallah farklı boyutlara gideceğiz." diye konuştu.

Selim Mercimek ise lavanta da bu yıl ikinci hasadı yaptığını belirterek, "Eşimin hayalini gerçekleştirmek için lavanta yetiştirmeye karar verdik. Geçen yıl çok fazla bir yağ alamamıştık. Ancak bu yıl rekolteden umutluyuz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​