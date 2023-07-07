Kilis'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ekrem Çetin Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı'nda, Y.E.Ö. yönetimindeki 06 CAT 226 plakalı otomobil, M.Y. idaresindeki 34 FAF 602 plakalı hafif ticari araç ile N.P'nin kullandığı 79 EG 614 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.