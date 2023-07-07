Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kilis'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:19
        Kilis'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Ekrem Çetin Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı'nda, Y.E.Ö. yönetimindeki 06 CAT 226 plakalı otomobil, M.Y. idaresindeki 34 FAF 602 plakalı hafif ticari araç ile N.P'nin kullandığı 79 EG 614 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya: İslahiye'de 20 bin 184 konutun ihalesi yapıldı (2)
        Bakan Yerlikaya: İslahiye'de 20 bin 184 konutun ihalesi yapıldı (2)
        Kilis'te mera yangını (2)
        Kilis'te mera yangını (2)
        Kilis'te yakalanan Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te yakalanan Suriye uyruklu terör şüphelisi tutuklandı
        Çobanbey Sınır Kapısı'nda 'rüşvet' operasyonu: 10 gözaltı (2)
        Çobanbey Sınır Kapısı'nda 'rüşvet' operasyonu: 10 gözaltı (2)
        PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbaratında yer alan terörist tutuklandı (2)
        PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbaratında yer alan terörist tutuklandı (2)
        PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbaratında yer alan terörist adliyede
        PKK/YPG'nin sözde Münbiç istihbaratında yer alan terörist adliyede