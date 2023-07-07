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        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:35
        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 300 gr metamfetamin, 144 gr esrar, 13 adet extacy, 0,95 gr bonzai, 3 kök Hint keneviri, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca fişeği, suçtan elden edinildiği düşünülen 6 bin 910 TL ve 100 avro ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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