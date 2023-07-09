MHP heyeti depremden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu

KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla oluşturulan MHP'li milletvekillerinin yer aldığı "Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti", Kilis’te incelemelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan heyet, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Polis evinde Vali Soytürk ile basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen heyet, daha sonra Kilis’teki depremzedeler için inşa edilen konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Kilis MHP Milletvekili Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisinin deprem bölgesindeki milletvekilleri olarak 7 kişilik heyetle çalışmalara Adana'dan başladıklarını söyledi.

Osmaniye'nin ardından Hatay geldiklerini anlatan Demir, "Bugün Gaziantep’in ardından Kilis'teyiz. 6 Şubatta yaşadığımız deprem felaketi sonrası Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla deprem heyeti kuruldu. Deprem sonrasında da vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve problemlerini dinlemek ve bölgede devletimizin yapmış olduğu çalışmaları yakından izlemek için buradayız. Devletimiz güçlü inşallah el birliği ile bu felaketin altından kalkacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tüm depremzede vatandaşlarımıza selamı var. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Heyette Demir’in yanı sıra Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de yer aldı.