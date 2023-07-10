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        Kilis'te 2 şüpheli göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı

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        Giriş: 10.07.2023 - 15:37
        Kilis'te 2 şüpheli göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı

        KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’nde M.H.A. ve M.K'nin ikametinde yabancı uyruklu kişilerin olduğunu tespit etti.

        Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 Suriye uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheli M.H.A. ve M.K, gözaltına alındı.

        Zanlıların sorgusu sürüyor.​​​​​​​

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