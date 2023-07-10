Kilis'te 2 şüpheli göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı
KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’nde M.H.A. ve M.K'nin ikametinde yabancı uyruklu kişilerin olduğunu tespit etti.
Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 3 Suriye uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheli M.H.A. ve M.K, gözaltına alındı.
Zanlıların sorgusu sürüyor.