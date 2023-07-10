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        AK Parti İl Başkanı Diyarbakırlı, basın mensuplarıyla buluştu

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 15:55
        AK Parti İl Başkanı Diyarbakırlı, basın mensuplarıyla buluştu

        KİLİS (AA) - AK Parti Kilis İl Başkanlığı Serhan Diyarbakırlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Bir oteldeki toplantıda basın mensuplarını ağırlayan Diyarbakırlı, 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimler için start verdiklerini ifade etti.

        Diyarbakırlı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine görevi tevdi ettiğini belirterek, "Öncelikle en kısa zamanda yeni yönetimi oluşturacağım. Burası, 13 milyon üyesi olan büyük bir parti ve dava hareketidir. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ülkemizi ve ilimizi taşımak için aralıksız taşıyacağız." dedi.​​​​​​​

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