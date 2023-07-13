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        Kilis'te 6 hükümlü yakalandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 10:57
        Kilis'te 6 hükümlü yakalandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 5-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, aranan 22 şüpheli yakalandı. Şüpheliler içerisinde 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Diğer 16 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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