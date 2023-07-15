15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren milletin nice şanlı zafer ve kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Bu milletin hiçbir dönemde esaret altında yaşamadığını aktaran Soytürk, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti.

Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Türk Milleti nereden gelirse gelsin yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir. Yazılı ve görsel basınımızın bu süreçte yayınları ile takdire şayan bir şekilde tek vücut olması, muhakkak ki bu hain kalkışmanın püskürtülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu hain darbe girişimine karşı zafere ulaşmada canını ortaya koymaktan imtina etmeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir olan, beraber olan, vatan uğruna destan yazan, darbeci hainlere karşı göğsünü siper eden, ezelden beridir hür yaşayan ve daima hür yaşayacak olan, millete, milli iradeye, demokrasiye gönül veren, omuz omuza gururla ay yıldızı savunan milletin kahramanlarına, milli iradenin kahramanlarına, demokrasinin kahramanlarına, vatanın kahramanlarına, Türkiye yüzyılının kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Ramazan da vatan hainlerinin milletin silahlarını yine millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin gelişiminin ve kalkınmasının önüne geçemeyen şer odaklarının oyuncağı haline gelmiş bir grup, kendilerini milletin iradesinin üzerinde görmüş, TBMM'yi bombalamış, Cumhurbaşkanımızın canına kast etmiş, alçakça tankları milletimizin üzerlerine sürmüştü. O gün her şey planlıydı. Ancak unuttukları şey, aziz milletimizin bin yıllık şanlı tarihinin gereği olarak, her türlü ideolojisiyle ve farklılıklarıyla, tek vücut halinde canı pahasına vatanını savunacağı gerçeğiydi. Milletimiz o gece hürriyetine sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkmış, tankların ve ağır silahların üzerine adeta şehadete koşarcasına yürümüş ve bir işgal teşebbüsünü tarihi bir zafere imza atarak hezimete uğratmıştı."