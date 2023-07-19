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        Kilis'te dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:18
        Kilis'te dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Emin A. idaresindeki 31 ANJ 166 yönetimindeki otomobil, Kilis-Hatay kara yolu Gülbaba köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

        Kazada, sürücünün babası Ömer A. yaşamını yitirdi, Mehmet Emin A. ve eşi Ayşe A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün, babasını Hatay'dan Kilis'e hastaneye getirdiği öğrenildi.

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