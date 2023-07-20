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        Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:57
        Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.N. yönetimindeki 80 AT 707 otomobil ile A.Ö. kontrolündeki 27 F 4138 plakalı motosiklet, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Mustafa Eren Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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