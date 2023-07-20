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        Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı

        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:58
        Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 12–19 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 5 hırsızlık olayıyla alakalı 7 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Firar 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışma sürüyor. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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