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        Kilis'te çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:00
        Kilis'te çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 zanlı yakalandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 12–19 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 zanlı yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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