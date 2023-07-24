Kilis'te yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
KİLİS (AA) - Kilis'te evde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Mustafa Hayri'nin oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri Zeki Yıldız, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üzüntüden baygınlık geçiren ev sahibinin kızına ise ilk müdahale ambulansta yapıldı.
Öte yandan çevredeki vatandaşlar da hortumla su sıkarak yangına müdahale etti.
Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.