Kilis'te 15 düzensiz göçmen yakalandı
KİLİS (AA) - Kilis'te yasal olmayan yollardan yurda girdikleri belirlenen 15 kişi bir evin kömürlüğünde yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Öncüpınar Mahallesi'nde O.B'ye ait evin bahçe kısmındaki kömürlükte bulunan 15 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Bu adrese düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla O.B, M.A. ve Y.İ. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.