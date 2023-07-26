Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kilis'te 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:33
        Kilis'te 15 düzensiz göçmen yakalandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te yasal olmayan yollardan yurda girdikleri belirlenen 15 kişi bir evin kömürlüğünde yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Öncüpınar Mahallesi'nde O.B'ye ait evin bahçe kısmındaki kömürlükte bulunan 15 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Bu adrese düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla O.B, M.A. ve Y.İ. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı
        Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Kilis'te polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü
        Kilis'te polis memuru tartıştığı komşusunu öldürdü
        GÜNCELLEME - Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
        GÜNCELLEME - Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
        Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaraladı
        Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaraladı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kilis'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
        Kilis'te yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi