GÜNCELLEME 2 - Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
KİLİS (AA) - Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. ile H.Ö. tartışma yaşadı.
M.Y. yanındaki tabancayla ateş açtığı H.Ö'yü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis memuru olduğu öğrenilen M.Y. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.