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        Kilis'te aranan 29 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 09:20
        Kilis'te aranan 29 şüpheli yakalandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda aranması bulunan 29 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 zanlı cezaevine teslim edildi.

        Diğer 22 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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