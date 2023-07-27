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        Depremzede inşaat ustaları Kilis'te afet konutlarının yapımında çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:56
        Depremzede inşaat ustaları Kilis'te afet konutlarının yapımında çalışıyor

        KİLİS (AA) - İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve yakınlarını kaybeden Hataylı demir ve kalıp ustaları, Kilis'te Toplu Konut İdaresince (TOKİ) hayata geçirilen konut projesinde görev alıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından Atatürk Mahallesi'nde ilk etapta yapılacak 31 bloktan oluşan 645 konutun inşasında Hataylı demir ve kalıp ustaları da çalışıyor.

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan demir ve kalıp ustası Yahya Babayiğit, AA muhabirine, yeğenlerinden 5'ini depremde kaybettiğini söyledi.

        Depremzede olarak Kilis'te TOKİ konutlarında çalışmaya başladıklarını dile getiren Babayiğit, "İnsanlara faydamız olsun istedik. Şu an demir ve kalıp işlerini yapıyoruz. Depremzedeleri bir an önce evlerine kavuşturmak için gece gündüz ter döküyoruz. En kısa sürede bu konutlara inşallah yerleşecekler." dedi.

        Demir ve kalıp ustası Resul Batan da depremde Kırıkhan'da yıkılan evinden son anda dışarı çıktığını belirtti.

        Depremzede olduğu için afetzedeler için yapılan TOKİ konutlarında daha titiz çalıştığını anlatan Batan, şöyle devam etti:

        "Depremi yaşayan biri olarak TOKİ konutlarında çalışırken yapıları sağlam bir şekilde yapıyoruz. Allah kimseye depremi yaşatmasın biz yaşadık. Can kayıplarımız oldu. Depremi yaşayan biri olarak depremzede konutlarında çalışmak çok farklı bir duygu. İnsanlar dışarda ve çadırlarda kalmasın, evlerine kavuşsunlar diye daha hızlı gayret ediyoruz."

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