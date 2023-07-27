Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
KİLİS (AA) - Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta dün aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. tarafından öldürülen Hamdi Öten'in cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgundaki işleminin ardından Asri Mezarlığa getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Öten'in naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve yakınları katıldı.
- Olay
Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta dün aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. ile Hamdi Öten arasında tartışma yaşanmış, M.Y. yanındaki tabancayla ateş açtığı Öten'i öldürmüştü.
Polis memuru olduğu öğrenilen M.Y. tutuklanmıştı.