Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
KİLİS (AA) - Kilis'te bir kısmı yıkılan metruk binanın enkazında kalan kişi kurtarıldı.
Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta bulunan etrafı çevrili metruk binanın bir kısmı yıkıldı.
Bölgeye gelen AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri enkaz altında kalan Mehmet Şükrü Akalar'ı çıkardı.
Hurdacılık yaptığı belirtilen Akalar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki ekipler, enkaz altında kalan başka kimse olup olmadığını da kontrol etti.
Polis, olay yerindeki Akalar'ın 3 yaşlarındaki oğlu Efe'yle yakından ilgilendi.