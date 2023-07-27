Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME 2 - Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 20:51
        GÜNCELLEME 2 - Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı

        KİLİS (AA) - Kilis'te bir kısmı yıkılan metruk binanın enkazında kalan kişi kurtarıldı.

        Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta bulunan etrafı çevrili metruk binanın bir kısmı yıkıldı.

        Bölgeye gelen AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri enkazda kalan Mehmet Şükrü Akalar'ı çıkardı.

        Hurdacılık yaptığı belirtilen Akalar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Akalar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yerindeki ekipler, enkazda kalan başka kimse olup olmadığını da kontrol etti.

        Belediye ekipleri, enkaz kaldırma çalışması başlattı.

        Polis, olay yerindeki Akalar'ın 3 yaşlarındaki oğlu Efe'yle yakından ilgilendi.

        Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, deprem öncesi metruk halde bulunan etrafı Kilis Belediyesi tarafından tedbiren fiziken kapatılan binaya Mehmet Şükrü Akalar'ın hurda demir toplamak için girdiği ve akabinde metruk bina içerisinde hurda ararken duvar ve yarısı daha önce çökmüş olan tavanın çökmesi üzerine göçük altında kaldığı belirtildi.

        Akalar'ın tedavisinin devam edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve polis ekipleri göçük altındaki vatandaşımız Mehmet Şükrü Akalar'a ulaşmış ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne naklini sağlamıştır. Hastanede yapılan tetkiklerde Mehmet Şükrü Akalar'ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimizce göçük oluşan metruk binada yapılan araştırma ve incelemelerde başka bir vatandaşımıza rastlanılmamıştır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        2. gol geldi
        2. gol geldi
        ABD, aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
        ABD, aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        GÜNCELLEME - Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
        Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
        Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı
        Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı
        Depremzede inşaat ustaları Kilis'te afet konutlarının yapımında çalışıyor
        Depremzede inşaat ustaları Kilis'te afet konutlarının yapımında çalışıyor
        Kilisli genç futbolcu memleketinde açtığı spor okulunda yeni yetenekler peşinde
        Kilisli genç futbolcu memleketinde açtığı spor okulunda yeni yetenekler peşinde