Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:50
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        KİLİS (AA) - Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmalar sonucunda "On iki yaşını doldurmamış çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.O. ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlamak ve bulundurmak" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü C.K. yakalandı.

        Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Ekonomik güven 4 ayın dibinde
        Ekonomik güven 4 ayın dibinde
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!

        Benzer Haberler

        Kilis'te yavru kukumav tedavisinin ardından doğaya salındı
        Kilis'te yavru kukumav tedavisinin ardından doğaya salındı
        GÜNCELLEME 2 - Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        GÜNCELLEME 2 - Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        GÜNCELLEME - Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        GÜNCELLEME - Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı
        Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
        Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından öldürülen kişi toprağa verildi
        Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı
        Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı