Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
KİLİS (AA) - Kilis'te 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda aranan 19 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer 14 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.