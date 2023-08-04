Kuraklığa dayanıklı Kilis yağlık zeytininde verim yüksek olacak

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ/İBRAHİM ÖZCAN - Kendine özgü yağlık türüyle Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Kilis'te, bu sezon kuraklığa rağmen 20-25 bin ton zeytin rekoltesi, 6-8 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor.

Kentte 3 milyonun üzerinde zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı, aroması ve kendine has tadıyla öne çıkıyor.

Bölgedeki asırlık ağaçlardan elde edilen ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da rağbet gören tescilli Kilis zeytinyağı, başta Arap ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kuraklığın etkisini gösterdiğini, sıcaklıkların artmasının tarımsal ürünlerde verim ve kaliteyi etkilediğini söyledi.

Zeytin üreten ülkelerin birçoğunda bu yıl sıcaklıklar dolayısıyla ciddi verim kayıpları olacağını belirten Şekeroğlu, şunları ifade etti:

"Özellikle zeytin üreten İspanya, İtalya, diğer Akdeniz ülkelerine baktığımızda zeytin verimleri oldukça düşük. Zeytin veriminin düşük olması rekolteyi etkiliyor. Rekolte düştüğünde de fiyatlar yükselmeye başlıyor. Bizim bölgemizde Silifke'den başlayarak Mardin'e kadar zeytin üretimi var. Kilis'te biz yoğunluklu olarak yağlık zeytini geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Bunlarda ilaçlama, sulama, gübreleme uygulamıyoruz.

Bölgeye adapte olmuş, binlerce yıldır bölgemizde yetiştirilen Kilis yağlık zeytin ağaçlarının kuraklığa daha dayanıklı olduğunu gördük ve verimde bu yıl 'yok yılı' olmasına rağmen diğer çeşitlerle kıyasladığımızda oldukça güzel bir verim bekliyoruz. Kilis genelinde 6 ile 8 bin ton arası zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz. Bu sene bizim tahminlerimize göre zeytin üreticisinin yüzü gülecek. Çünkü Kilis'teki zeytin üretimi Türkiye geneline kıyasla oldukça iyi. Üreticimiz emeğinin karşılığını zeytin ve zeytinyağıyla alacak. Dünyada en fazla yağ oranına sahip olan zeytinlerimizde bu yıl da tanedeki yağ oranının yüzde 40 civarında olacağını bekliyoruz."

- Zeytinde 20-25 bin ton rekolte öngörülüyor

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara da yörede verimin yağlık zeytinde yüksek, Gemlik çeşidinde ise düşük olduğunu, meyve veren yaklaşık 3 milyon ağaçtan 20-25 bin ton zeytin elde edilmesini beklediklerini söyledi.

15 Eylül'de erken hasada başlayacaklarını dile getiren Kara, 6-8 bin ton zeytinyağı üretimi beklediklerini kaydetti.