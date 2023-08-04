Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Kilis'te ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİLİS (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi incelemede bulunmak üzere kente gelen Yenigün, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Daha sonra Kilis Belediyesine geçen Yenigün, Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

        Yenigün, ardından konteyner kente geçerek depremzedelerle görüştü.

        AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Yenigün, partililerle bir araya geldi.

        Ziyaretlerde Yenigün'e, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        Kuraklığa dayanıklı Kilis yağlık zeytininde verim yüksek olacak
        Kuraklığa dayanıklı Kilis yağlık zeytininde verim yüksek olacak
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
        Kilis'te devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
        Tescilli Kilis zeytinyağının dünya pazarındaki payının artırılması hedeflen...
        Tescilli Kilis zeytinyağının dünya pazarındaki payının artırılması hedeflen...
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Kilis'te yavru kukumav tedavisinin ardından doğaya salındı
        Kilis'te yavru kukumav tedavisinin ardından doğaya salındı