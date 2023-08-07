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        Kilis'te bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:21
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        Kilis'te bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu
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        KİLİS (AA) - Kilis'te yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

        Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Fahri Y'den (74) haber alamayan yakınları eve geldi.

        Kapıyı açamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bitişikte bulunan evin damından bahçeye giren ekipler, Fahri Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Evin ve bahçenin içerisinde bulunan çöpler, belediye ekiplerince temizlenmeye çalışılıyor.

        Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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